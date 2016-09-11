135 saniyede 600 lira ceza yiyen vatandaş: Bu uygulamayı sürdüreceklerse bize eski yolları versinler

İstanbul'dan Sivas'a giderken 135 saniye içinde hız ihlâli yapmaktan 600 lira para cezası yiyen Mustafa Demir tepkisini "Otoban gibi yollarda bu cezaları yemek üzüyor. Eğer bu uygulamayı devam ettireceklerse eski yolları versinler bizler de yavaş yavaş gideriz" sözleriyle gösterdi.

DHA'nın haberine göre, tatilini geçirmek için İstanbul'dan memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesine hafif ticari aracıyla yola çıkan Mustafa Demir (44), 7 Ağustos Pazar günü Amasya'nın Merzifonilçesinde E-80 karayolunda saat 23.45.22'de saatte 91 kilometre hızla seyrederken yaptığı ihlal nedeniyle 199, 23.47.37'de saatte 100 kilometre hızla seyrederken yaptığı ihlal nedeniyle de 412 lira cezaya çarptırıldı.

Ceza tutanaklarının 5 ve 6 Eylül'de PTT tarafından kendisine tebliğ edildiğini belirten Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün, cezaları yüzde 25 indirimli olarak Suşehri Mal Müdürlüğüne yatırdığını söyledi.

Demir, önceki gün elektronik radar uygulamasının kaldırıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, "Maaşlı insanlar olarak cezalar çok ağır geliyordu. Aynı gün aynı yerde iki defa ceza yedik, toplam 600 lira. Bunları ödedik. Ama inşallah bundan sonra olmaz. TEDES uygulamasını kaldıran İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul’dan Suşehri'ne 245 liralık mazotla geldiğini aktaran Demir, "Buradan 600 lira radar cezasıyla gideceğiz. Bu zoruma gitti." dedi.

"Eski yolları geri versinler"

Hıza her zaman karşı olduğunu da dile getiren Demir, "Otoban gibi yollarda bu cezaları yemek üzüyor. Eğer bu uygulamayı devam ettireceklerse eski yolları versinler bizler de yavaş yavaş gideriz." ifadelerini kullandı.

Demir, TEDES uygulaması olan yerleşim yerlerinden bugüne kadar alışverişyapmayarak, bu durumu kendince protesto ettiğini de sözlerine ekledi.