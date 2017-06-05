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133 gardiyan Nihat Doğan'dan şikâyetçi oldu

Şarkıcı, açıklama yaparak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi

05 Haziran 2017 19:27

133 infaz koruma memuru, bir televizyon programında darbe soruşturmasından yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" diyen şarkıcı Nihat Doğan'dan şikâyetçi oldu.

Dava haberini duyan Nihat Doğan kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında belirterek “Yargı önüne çıkan Fetöcülerin kılık kıyafetini eleştirmemin bedeli budur. Fetö finansörlerini serbest bırakanlar beni tutuklayacak. Şu gardiyanlarınıza gösterdiğiniz hassasiyeti biraz olsun 15 Temmuz şehitlerine gösterin de o alçaklara takım elbise giydirmeyin. Sözümün arkasındayım. İçerdeki Fetöcülere iltimas geçen kripto Fetöcü gardiyan varsa alçak değil alçak oğlu alçaktır.” dedi.

İddianamesi kabul edilen davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

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