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Yaşam

133 çocuk cinsel istismar, 205 çocuk da aile içi şiddet sebebiyle koruma altında

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, CHP’li Tanrıkulu’nun 2011-2012 yılında kaç engelli çocuğun cinsel taciz ve tecavüze uğradığı sorusuna yanıt vermedi

12 Temmuz 2013 15:47

Hülya Karabağlı / Ankara

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun çocuk istismarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanın yanıtına göre, 2011 yılında 81, 2012 yılında 133 çocuk cinsel istismar nedeniyle koruma altına alındı. 2011 yılında cinsel istismardan koruma altına alınan 81 çocuğun 65’i kız, 2012 yılında 133 çocuktan 125’ini kız çocuğu oluşturdu. 2012 yılında 88’i kız, 59’u erkek toplam 205 çocuk aile içi şiddet nedeniyle koruma altında tutuluyor. Bakanlık, Sevgi Evleri, Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri’nde toplam 13 bin 772 çocuk kalıyor. Bakanlık, Tanrıkulu’nun, 2011-2012 yılında kaç engelli çocuğunu cinsel taciz ve tecavüze uğradığına ilişkin sorusunun İçişleri Bakanlığı’nı  adres gösterdi.  

 

30 ilde 3 bin 953 sokak çocuğu 

 

Bakan, “Türkiye'de sokakta çalışmak zorunda bırakılan çocuk sayısı kaç” sorusana, “Çocuk ve Gençlik Merkezi bulunan 30 ilde Merkezler tarafından sokakta çalıştırıldığı tespit edilerek Merkez hizmetlerinden yararlandırılan çocuk sayısı 2012 yılı Aralık ayı itibariyle 3953'tür. Bu veri Çocuk ve Gençlik Merkezleri hizmetlerinden faydalanan çocuklar ile sınırlıdır. Bununla birlikte Merkez bulunmayan illerde İl Müdürlükleri tarafından koruyucu önleyici hizmetler verilmekte, çocukların sokakta çalıştırılmalarım önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır” yanıtı verdi.

 

Sokakta yaşayan çocuklara ilişkin veri yok

 

Tanrıkulu’ya verilen yanıtta Bakan Şahin,  “ Sokakta yaşayan çocuk sayısına ilişkin veri bulunmamakta, sokakta ve risk altında olup kurum hizmetlerinden yararlandırılan çocuklara ilişkin veriler bulunmaktadır” yanıtı verdi.

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