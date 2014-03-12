T24 LogoT24 Logo
Gündem
Deutsche Welle

13.03.2014 - Alman basınından özetler

Ukrayna krizi ve Almanya’nın devlet bütçesini denkleştirme planı, Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konuları.

12 Mart 2014 21:44


Berliner Zeitung gazetesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Polonya ziyaretini konu alan yorumunda, Ukrayna krizinde Polonya'nın oynadığı rolün önemine işaret ediyor:

"Ukrayna anlaşmazlığında Polonya ile Almanya'nın son derece sıkı işbirliği yapmaları dikkate değerdir. Merkel'in Varşova'yı ziyaret etmesi gerekli ve önemliydi. Çünkü kim Rusya ile diyalog arıyorsa ki bunun alternatifi olabileceğini sanmıyoruz, Polonya'nın meşru menfaatlerini de diyaloğa dâhil etmek zorundadır. Moskova ile uzlaşabilmek ve gerginliği azaltabilmek ancak bu şartla mümkün olabilir."

Die Welt gazetesi ise Kırım'ın Rusya Federasyonu'na katılmasının diğer dünya devletleri açısından doğurabileceği tehlikelere vurgu yapıyor:

"Angela Merkel ve Donald Tusk, Kırım'ı ilhak etmesi halinde Rusya'ya yaptırım uygulanacağını duyurdular. Aynı zamanda da yaptırımları, henüz kurulmamış olan temas grubunun başarısız kalması şartına bağladılar. Avrupa Birliği Putin karşısında siyasi esnekliğini korumaya çalışıyor. Oysa Yediler Grubu, Pazar günü Kırım'da, 1945'ten bu yana barışı geniş ölçüde garanti altına alan devletler hukuku ilkelerinin akıbetinin belli olacağını duyurmuştu. Yediler Grubu Rusya'nın Ukrayna'yı bölüp Kırım'ı ilhak etmekle beş uluslararası antlaşmaya aykırı davranmış olacağını savunuyor. Kırım'daki referandumun hukuka uygunluğu kabul edilirse, bütün çokuluslu devletleri parçalamaya elverişli bir hukuki dayanak yaratılmış olur."

Straubinger Tagblatt gazetesi, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin 2015 yılı bütçesini borçlanmadan kapatma planını şöyle yorumluyor:

"Borçlanmadan devlet bütçesini idare etmek başlı başına bir değerdir. Almanya sıfır borçlanmayı son kez 1969 yılında başarmıştı. Ancak federal devlet borçlarının bir trilyon 300 milyar euroyu bulduğu düşünüldüğünde başarının hiç de abartılmaya değer olmadığı görülecektir. Anayasa değişikliği devleti daha tutumlu olup bütçeyi sağlam tutmaya zorluyor. Ancak günümüzün sürdürülebilir mali politikaları sadece gelirle gideri dengede tutarak yapılmıyor. Aynı zamanda geleceği düşünüp, borçlanmadan kaçınırken, borç yükünün azaltılmasını da gerektiriyor. Almanya henüz bu hedefin çok uzağında."

Düsseldorf'ta yayımlanan Handelsblatt adlı ekonomi gazetesi de Almanya'daki büyük koalisyon hükümetinin ilk bütçe yasa tasarısına şu satırlarla değiniyor:

"Maliye bakanı önümüzdeki yılların bütçelerini tehdit edebilecek kalemleri sosyal sigortalara devretti. Artan emekli aylıkları bundan böyle emeklilik sigortası tarafından karşılanacak. Koalisyon hükümeti bu kararıyla sosyal devlet anlayışına da yeni bir tarif getirmiş oluyor. Maliye bakanının borçlanmayı sıfıra indirme planları daha sağlıklı bütçe anlamına gelmiyor. 2005'te dağılan Sosyal Demokrat – Yeşiller koalisyonundan bu yana emekliler lehinde herhangi bir yenilik yapılmadı. Reform adıyla yapılan değişikliklerle, nüfusun yaşlanması nedeniyle gelecek nesillerin emeklilik hakkından kesinti yaparak sistemi istikrara kavuşturma hedefine ulaşılmış olundu."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaAlmanyaAlmanZeitungAlmanya Başbakanı Angela Merkel PolonyaPolonyaVarşovaRusyaWeltKırım Rusya FederasyonuMerkelDonald Tusk KırımBirliği PutinYediler Grubu PazarKırımGrubu Rusya UkraynaTagblattAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24