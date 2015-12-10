1300 lira asgari ücret için komisyon yarın toplanıyor

AKP'nin 1 Kasım seçiminde vaat ettiği 1300 lira asgari ücret için ikinci kez toplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci kez yarın toplanıyor. Asgari ücreti belirlemek amacıyla yapılacak toplantıda 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisi olacak

Asgari ücreti 1300 liraya çıkaracak komisyon yarın ikinci kez toplanıyor. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya, 5 işçi, 5 işveren, 5 de devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişi katılacak.

Komisyonda işçi kesimini Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlık edeceği komisyonda, işçi ve işveren temsilcileri 2016'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere, pazarlık masasına bu yıl ikinci kez oturacak.

Komisyonun, Kalkınma Bakanlığı, TÜİK ve Hazine Müsteşarlığını temsil eden üyeleri, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin, son veriler ışığında bilgilendirme yapacak.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yarınki toplantıda, AK Parti'nin "asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme" vaadinden dolayı rakamdan ziyade, artacak maliyeti kimin (işveren mi yoksa hükümet ve işveren ortaklaşa mı) hangi oranda üstleneceği tartışmaları önem arz edecek.

Bin 300 lira vergiden etkilenmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 2 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri hassasiyetlerini ifade etmişti.

TİSK temsilcisi Metin Demir, rakam artışından kaynaklı bazı maliyetleri devletle paylaşmayı talep ederken, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, kıdemli çalışanlara bin 300 liradan daha yüksek bir ücret verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Tarafların görüşlerini dinleyen Bakan Soylu ise asgari ücretin 2016 yılının tamamı için net bin 300 lira olacağını ve vergiden etkilenmeyeceğini açıklamıştı.

Mevcut asgari ücret bin lira 54 kuruş

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 273 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin lira 54 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 82 lira 47 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 496 lira 36 kuruş düzeyinde. Bunun bin 273 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 197 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 25 lira 47 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.