130 okulu gezip, 1389 öğretmenin gününü kutladı

KOZLUK(Batman), (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, 4 kişilik ekibiyle ilçe merkezi ve köylerde bulunan 130 okulu 3 gün içerisinde gezip, bu okullarda görev yapan 1389 öğretmenin gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, ilçe merkezinde ve köylerde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı. 3 gün süren ziyarette Toprak, 4 kişilik ekibiyle birlikte 130 okul, halk eğitim merkezi, öğretmenevi, rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kurumlarında görev yapan toplam bin 389 öğretmenle bir araya geldi. 3 gün içerisinde 800 kilometre yol giden Toprak, ders esnasında öğretmenleri ziyaret ederek, 1389 öğretmene gül verip, günlerini kutladı.

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