T24 LogoT24 Logo
Gündem

130 okulu gezip, 1389 öğretmenin gününü kutladı

KOZLUK(Batman), (DHA)- BATMAN'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, 4 kişilik ekibiyle ilçe merkezi ve köylerde bulunan 130 okulu 3 gün içerisinde gezip, bu okullarda görev yapan 1389 öğretmenin gününü kutladı

25 Kasım 2017 14:57

KOZLUK(Batman), (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, 4 kişilik ekibiyle ilçe merkezi ve köylerde bulunan 130 okulu 3 gün içerisinde gezip, bu okullarda görev yapan 1389 öğretmenin gününü kutladı. 
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, ilçe merkezinde ve köylerde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı. 3 gün süren ziyarette Toprak, 4 kişilik ekibiyle birlikte 130 okul, halk eğitim merkezi, öğretmenevi, rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kurumlarında görev yapan toplam bin 389 öğretmenle bir araya geldi. 3 gün içerisinde 800 kilometre yol giden Toprak, ders esnasında öğretmenleri ziyaret ederek, 1389 öğretmene gül verip, günlerini kutladı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOZLUKBatman DHA BATMAN KozlukMilli Eğitim MüdürüToprakKasımGünüKozluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24