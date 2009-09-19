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Yaşam

130 bin Türk, Hollanda'dan alacaklı!

Hollanda'nın haksız vize harcı uygulaması, ATAD kararıyla onanarak 130 bin Türk vatandaşı için emsal bir kara alındı.

19 Eylül 2009 03:00

Hollanda'da yaşayan T. Şahin adlı Türk, Hollanda’nın haksız vize harcı uygulamasına ilişkin Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’na (ATAD) yaptığı başvurusunda haklı bulundu.

Buna göre ATAD, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşlarından 30 euro, Türk vatandaşlarından ise 169 euro vize ücreti alan Hollanda’nın eşitlik ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Karara göre, 2002 yılından beri vize için 169 Euro ödeyen yaklaşık 130 bin Türk vatandaşı, fazla ödediği parayı geri talep edebilecek. Böylece ATAD, Avrupa’daki Türk vatandaşlarının haklarının korunmasına yönelik emsal teşkil edecek önemli bir kararın daha altına imza atmış oldu.

T. Şahin adlı Türk vatandaşı, 2002’de oturma izninin uzatılması için kendisinden istenen harç ücretinin AB üyesi ülke vatandaşlarından daha yüksek olmasına itiraz ederek, davayı önce Hollanda İdare Mahkemesi’ne, daha sonra ATAD’a taşımıştı.

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