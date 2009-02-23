130 bin liralık altın gelinlik

İzmir Gelinlik ve Damatlık Fuarı, 140 firma ile kapılarını açtı. Vali Kıraç, Türkiye'nin yıllık 10 milyon dolarlık gelinlik ve abiye ihracatını büyütme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Kahraman Öztürk, küresel ekonomik krizin sektöre getirdiği kötü psikoloji ile ölü toprağını artık atma zamanının geldiğini ifade etti.
IF Wedding Fashion İzmir 3. Gelinlik, Damatlı ve Abiye Fuarı, 23 ülkeden 300 profesyonel alıcı ve 140 firma ile kapılarını açtı. Fuarda en büyük ilgiyi, Özden Gelinlik firmasının 130 bin TL'ye mal ettiği altın kaplama gelinlik çekti.
Açılış törenine katılan İzmir Valisi Cahit Kıraç, evlilik pazarının 10 milyar dolarlık değere sahip olduğunu, bunun içinde gelinliğin 500 milyon dolarlık bir payı bulunduğunu ifade etti. Türkiye'de her yıl ortalama 650-700 bin nikah kıyıldığını ve 400 bin gelinlik dikildiğini vurgulayan Kıraç, sektörün dünya çapında büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çekti.
Dünyada gelinlik ihracatının 40 milyon adetlik bir rakama ulaştığını kaydeden Kıraç, çoğu İzmir'de bulunan sektör firmalarının İtalya ve Yunanistan'daki rakipleriyle mücadele ederek bu pastadan aldığı payı artırmaya başladığını dile getirdi. Kıraç, Türkiye'nin gelinlik ihracatının 10 milyon dolara seviyesinde olduğunu ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İzmir'de düzenlenen 35 fuara büyük destek verdiklerini ve IF Wedding Fuarı'na yurtdışından katılan ziyaretçilerin masraflarını belediye olarak karşıladıklarını söyledi. Türkiye Hazırgiyim ve Moda Federasyonu Başkanı Kahraman Öztürk de, bütün dünyada fuarların geriye gittiği bir ortamda İzmir'de durumun tam tersi olduğunu dile getirerek, "Bu fuar dünyadaki en önemli fuarladan biri haline geliyor. İzmir'deki fuarın krizden etkilenmemiş olması sevindirici bir gelişme" dedi.
Hedefimiz Avrupa'nın moda merkezi olmak
Türkiye'nin kriz döneminde avantajlarının bulunduğunu ifade eden Öztürk, Çin balonunu artık söndüğüne dikkat çekerek, "Seri üretim anlayışının hakim olduğu Çin'de binlerce fabrika kapanıyor. Türkiye tekstil ve hazır giyimde merkezi bir konuma sahip. Dünya moda merkezlerine 3-4 saatlik uçuş mesafesine sahibi.İstenen adetlerde siparişlere 2 hafta içinde cevap verebiliriz. Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörü bu krizi fırsata çevirebilir" diye konuştu.
Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Örün, fuar ile uluslararası hedeflere odaklandıklarını ifade etti. Örün, Türkiye'nin gelinlik abiye üretiminin yüzde 70-75'ini İzmir'in gerçekleştirdiğini belirterek, "Fuarın katkısı ile amacımız 5 yıl içinde İzmir'i Avrupa'nın en önemli moda merkezlerinde biri haline getirmek" dedi.
Altın Gelinlik
Fuarda altın bir gelinlik de sergilendi. Oldukça ilgi çeken gelinlik, Amerikan saten üzerine 500 plaka 8 ayar altın ile üzerinde 14 kg sworoski altın kaplama taş, 700 gram 14 ayar altın kesme boncuk, 50 adet zümrüt ve 25 adet yakutla süslendi. Özden Gelinlik Yetkilisi Erkan Demirkanoğlu, altın kaplama gelinlik için yoğun bir emek sarf ettiklerin belirtek, "Üzerindeki işlemeler de kullanılan meteryaller kadar değerli. Alıcısı çıkarsa elbette satarız. Üzerindeki değerli taşların maliyeti 130 bin TL'yi buldu. Gelinliğin ağırlığı 25 kg. 25 kişilik bir ekip tarafından 6 aylık bir sürede hazırlandı" bilgisini verdi. 130 bin TL'lik gelinlik, fuarda özel güvenlik ekipleri eşliğinde cam fanus içinde sergilenecek.