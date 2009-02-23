130 bin liralık altın gelinlik

İzmir Gelinlik ve Damatlık Fuarı, 140 firma ile kapılarını açtı. Vali Kıraç, Türkiye'nin yıllık 10 milyon dolarlık gelinlik ve abiye ihracatını büyütme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Kahraman Öztürk, küresel ekonomik krizin sektöre getirdiği kötü psikoloji ile ölü toprağını artık atma zamanının geldiğini ifade etti.

IF Wedding Fashion İzmir 3. Gelinlik, Damatlı ve Abiye Fuarı, 23 ülkeden 300 profesyonel alıcı ve 140 firma ile kapılarını açtı. Fuarda en büyük ilgiyi, Özden Gelinlik firmasının 130 bin TL'ye mal ettiği altın kaplama gelinlik çekti.



Açılış törenine katılan İzmir Valisi Cahit Kıraç, evlilik pazarının 10 milyar dolarlık değere sahip olduğunu, bunun içinde gelinliğin 500 milyon dolarlık bir payı bulunduğunu ifade etti. Türkiye'de her yıl ortalama 650-700 bin nikah kıyıldığını ve 400 bin gelinlik dikildiğini vurgulayan Kıraç, sektörün dünya çapında büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çekti.