13 yıl önce Kiş Adası'nda ortadan kaybolan eski FBI ajanı İran'da bir hapishanede mi öldü?

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Eski FBI ajanı Robert Levinson'ın ailesi, 2007 yılında İran'da kaybolan ajanın İran'da bir hapishanede hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre sonra yaptığı açıklamada bu bilginin doğrulanmadığını ifade etti.

Aile, Levinson'ın öldüğü haberini kendilerine ABD'li yetkililerin verdiğini, ancak ne zaman ve neden öldüğüyle ilgili detay sunulmadığını, sadece ölümün Koronavirüs salgınından önce gerçekleştiğinin bildirildiğini ifade etti.

Açıklamada, "Acımızı anlatmanın imkanı yok. Eğer İran rejimi acımasız ve kalpsizce davranmamış olsa, Robert Levinson bugün evinde bizimle beraber olurdu. 13 yıl boyunca cevap aradık. Bu yapılan acımasızlığın sözlük anlamıdır" denildi

ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve "Durum Levinson için pek iyi gözükmüyor, ailesi adına çok üzgün hissediyoruz" dedi. Trump, yaptığı açıklamada İran'ın durumu doğrulamadığını ifade etti.

Levinson, 13 yıl önce İran'ın Kiş Adası'nda ortadan kaybolmuştu. ABD ilk olarak Levinson'ın adada bulunmasının kendileriyle bir bağlantısı olmadığını iddia etmişti, ancak daha sonra AP, ajanın casusluk operasyonları yürütme yetkisi olmayan CIA analistleri tarafından bir göreve gönderildiğini ortaya çıkarmıştı. Levinson, Rus organize suç örgütleri üzerine uzmanlaşmış bir isimdi ve daha önce İran'da görev yapmamıştı.

Tahran daha önce Levinson'ın yerini bilmediğini söylerken, geçen Kasım ayında ajan hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü doğrulamıştı.