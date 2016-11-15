13 yıl önce futbolu bıraktı, 50 yaşında döndü!

TFF 3. Lig'de Kurtalanspor formasıyla uzun yıllar profesyonel futbolcu olarak forma giyen Nevzat Çılgın, futbola 13 yıl ara verdikten sonra, 50 yaşında Siirt 1. Amatör Ligi'nin yeni takımlarından Kurtalan Kültür Gençlikspor Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yeşil sahalara geri döndü.

Futbolun yaşla bir ilgisi olmadığını, aksine kendini şimdi daha güçlü hissettiği için yeşil sahalara döndüğünü belirten Çılgın, 1992 yılında profesyonel futbol olarak mücadele ettiği Kurtalanspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptığını, oynadığı takımın ligden düşmesi sonucu 2003 yılında aktif futbolu bıraktığını söyledi.

haberler.com'un haberine göre, futbolu çok sevdiğini anlatan Çılgın, "Yıllardır futbolun içinde aktif bir insanım ve kendimi güçlü hissettiğim yeşil sahalara geri döndüm. Yeni gençlere örnek olmak ve ağabeylik görevi yapmak için sözleşme imzalayarak geri döndüm. Oynadığım 3 hazırlık maçında da attığım goller ortada" dedi.

Takımın 16 yaşında en geç futbolcusu Yusuf Demirtaş ise, Nevzat Çılgın'la aynı takımda futbol oynadığı için kendini şanslı hissettiğini anlatarak, çok iyi bir stoper olan Çılgın'ın ilerleyen yaşına rağmen takıma katkı sağladığını söyledi.