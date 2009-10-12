13 yaşındaki trafik canavarı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde babasının otomobilini kullanan 13 yaşındaki kız, kaldırımda oturan 3 kişiye çarparak yaralanmalarına neden oldu.



54 UA 235 plakalı, babasına ait otomobili kullanan V.Ç. (13), Bağlar Mahallesi 7014. Sokak'ta kaldırımda oturan Fatih Çay, Ali Fazlıoğlu ve Cem Bakır'a çarptı.



Yaralanan 3 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza sırasında baba A.Ç'nin kızının yanında oturduğu, kızına araç kullanmayı öğrettiği kaydedildi.