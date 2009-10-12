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Yaşam

13 yaşındaki trafik canavarı

Sakarya'da babasının otomobilini kullanan 13 yaşındaki kız, kaldırımda oturan 3 kişiye çarparak yaralanmalarına neden oldu.

12 Ekim 2009 03:00

Sakarya'nın Erenler ilçesinde babasının otomobilini kullanan 13 yaşındaki kız, kaldırımda oturan 3 kişiye çarparak yaralanmalarına neden oldu.

54 UA 235 plakalı, babasına ait otomobili kullanan V.Ç. (13), Bağlar Mahallesi 7014. Sokak'ta kaldırımda oturan Fatih Çay, Ali Fazlıoğlu ve Cem Bakır'a çarptı.

Yaralanan 3 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında baba A.Ç'nin kızının yanında oturduğu, kızına araç kullanmayı öğrettiği kaydedildi.

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