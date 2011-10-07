13 yaşındaki Şuheda'nın evlilik isyanı!

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'Lütfen köyümüze okul yapın'

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Muş TV'de Cevat Daniş'in sunduğu 'Gündem' programına sınıf arkadaşları, öğretmeni Aslı Alay ve 75'inci Yıl Tekel Taşoluk YİBO Müdürü Mehmet Güneş'le birlikte katılan 7'nci sınıf öğrencisi Şüheda Mert, eğitimde yaşadıkları sorunları anlattı. En büyük sorunlarının kızların küçük yaşta evlendirilmesi olduğuna dikkati çeken Şüheda Mert, bu çemberi kıranlar olarak hedeflerinin okumak ve çok iyi bir meslek sahibi olmak olduğunu bildirdi. Bir inşaat işçisinin biri erkek 6 çocuğundan ortancası olan Şüheda Mert, çocuk yaşta, çocuklarına bakan arkadaşları olduğunu bundan üzüntü duyduğunu belirtti.Okuyamayan kız çocuklarının sesi olan Şüheda Mert, "Ne acıdır ki 14 yaşına gelen kız çocukları başlık parası alınarak evlendiriliyor. Bizler koca değil, okumak istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Okuyanlar olarak şanslı sayıyoruz kendimizi. Okula gidip- gelirken bize imrenerek bakan arkadaşlarımız var. Muş'ta 'Kız çocuğu okumaz' tabusunu yıkacağız" diye konuştu.Öğrencileri ile birlikte programa katılan öğretmen Aslı Alay ise "Çocuklarını okula göndermeleri için ziyaret ettiğimiz veliler maddi sorunu bahane ediyor. Her nedense veliler çocuklarını okula göndermemekte ısrarlı. Buna karşılık kadınlar doktora gittiklerinde kadın doktor olsun istiyor ama kendi kızlarını okutmuyorlar" dedi.Muş'un Korkut İlçesine bağlı Yedipınar Köyünde oturan 11 yaşındaki Raşide Akdeniz, yerel televizyonda katıldığı canlı yayında okul isteyerek ağlamıştı.Köylerindeki kızların ilköğretim 5'inci sınıftan sonra okuyamadığını belirten Raşide Akdeniz, "Kızlar evde çeyiz örüyor. Ben bunu istemiyorum. Yalvarırım köyümüze 8 yıllık eğitim için okul yapın" dedi.