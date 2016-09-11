13 yaşındaki Sevilay Öztürk paralimpik oyunları finalinde yüzdü

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın 4'üncü gününde, milli sporcular Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk yüzme branşında yarıştı.
Beytullah Eroğlu, erkekler 50 metre kelebek finalinde elde ettiği 38.70'lik derecesiyle 5'inci oldu.
Kadınlar 50 metre kelebek finalinde yarışan 13 yaşındaki Sevilay Öztürk ise 50.89'luk zamanıyla 8'inciliği elde etti.
Eurosport'un haberine göre, oyunların 4. gününde madalya sıralamasında Çin, 26 altın madalyayla liderliğini sürdürdü. Çin'i 15 altınla Büyük Britanya, 12 altınla Ukrayna izledi.
Türkiye ise Mesme Taşbağ'ın kadınlar judo +70 kiloda kazandığı bronz madalya ile 1 altın, 3 bronza ulaşarak sıralamanın 31'inci basamağında yer aldı.
Rio Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10'da bulunan ülkeler şöyle:
Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Çin 26 24 19 69
2 Büyük Britanya 15 8 12 35
3 Ukrayna 12 10 15 37
4 ABD 8 11 7 26
5 Brezilya 5 9 5 19
6 Hollanda 4 7 9 20
7 Almanya 4 6 4 14
8 Özbekistan 4 4 11 19
9 Tunus 4 3 1 8
10 Meksika 4 1 1 6
31 Türkiye 1 0 3 4