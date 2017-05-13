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13 yaşındaki kızını döven baba: Sana ne lan, benim değil mi?

Baba, gözaltına alındı

13 Mayıs 2017 23:16

İzmit'te, 13 yaşındaki kızını döven Y.A. gözaltına alındı. Y.A. kızını neden dövdüğünü soran gazetecilere tepki göstererek, "Sana ne, çocuk benim değil mi?" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay Yenişehir Mahallesi Yeni Turgut Reis Sokak’ta meydana geldi.

Y.A’nın 13 yaşındaki kızı S.A’yı dövmesi üzerine mahalle sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen Çocuk Şube Polisi ekipleri Y.A’dan çocuğu kendilerine teslim etmesini istedi. Y.A. direnerek çocuğu polise teslim etmeyince, olay yerine takviye polis ekibi geldi.

Baba polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.A. Bekirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Y.A. kızını neden dövdüğünü soran gazetecilere, “Sana ne lan, çocuk benim değil mi?” diyerek tepki gösterdi.

Babası tarafından dövülen S.A. ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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