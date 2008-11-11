13 yaşındaki kız ölmek için ikna etti!

İngiltere’de 13 yaşındaki kız, yıllardır mücadele ettiği lösemi ve kalp hastalığının tedavi edilmemesi için doktorları ikna etti.



İngiltere’de 13 yaşındaki Hannah Jones, tedavi olması için sağlık yetkililerinin yasal girişimlerinden vazgeçmeleri üzerine ölmesine izin verilmiş oldu.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ölümcül derecede hasta olan küçük Hannah, kalp nakli riskine girmektense kalan zamanını ailesiyle geçirmek istediğine karar verdikten sonra, tedavi gördüğü Herefordshire’daki sağlık yetkililerini mahkeme kararı çıkarmamaları konusunda ikna etti.



Hannah, Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada, "Bana her şeyi izah ettiler, ancak artık başka ameliyat olmak istemiyorum. Yeteri kadar hastane gördüm, artık evimde olmak istiyorum" dedi.



Lösemi ve kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğu (kardiyomiyopati) bulunan Hannah, 8 yıldır hastanelerde tedavi görüyor.



Hannah’nın kalbi, kapasitesinin yalnızca yüzde 10’unu kullanabiliyor ve kendisine bu yüzden kalp atışını hızlandırılmasına yardımcı olacak cihaz takmak için 3 ameliyat yapıldı.



Hannah’nın kalp nakli olmadığı takdirde 6 ay ömrü kaldığını belirten doktorları, küçük kızın ailesini çocuklarını hastaneye geri getirmedikleri takdirde mahkeme kararıyla karşı karşıya kalacakları yolunda uyarmıştı.

