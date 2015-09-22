13 yaşındaki kız çocuğunun evlendirileceği düğünü jandarma bastı

Afyonkarahisar’da 13 yaşındaki G. Ö.'nün 18 yaşındaki M. Ö.'yle evlendirilmeye çalışıldığı düğüne baskın yapan Jandarma, düğün sahiplerini gözaltına alırken, küçük kız ise devlet korumasına alındı.

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar Beldesi'nde meydana gelen olayda, bu yıl ortaokul 8. sınıfa geçen G.Ö. isimli 13 yaşındaki çocuğun, M.Ö. isimli 18 yaşındaki gençle evlendirileceği ihbarını alan jandarma ekipleri, beldede düğünün yapılacağı eve baskın yaptı. Düğün töreninin gerçekleştiği eve baskını sırasında G.Ö. 'nün üzerinde bulunan gelinliği çıkartan jandarma ekipleri, küçük kızın anne-babasını, damat M.Ö.’yü ve aile üyelerini gözaltına aldı. G.Ö.’nün devlet korumasına alındığı aktarılırken, gözaltına alınan şahıslar hakkında ise başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, damat M.Ö.’nün Işıklar’ın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Belediye Başkanı Erol Özağıl’ın akrabası olduğu ve başkanın da düğün törenine katıldığı belirtildi. Damat M.Ö.’nün beldeye bağlı Değirmendere köyünde yaşadığı, bir tuğla fabrikasında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.