-13 YAŞINDAKİ ÇOCUK VURULMUŞ OLARAK BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Esenler'de 13 yaşındaki Hazal Esmeral adlı çocuk, evinde vurulmuş olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Oruç Reis Mahallesi, 541 Sokak'taki evde yaşayan Hazal Esmeral, ailesi tarafından karnından vurulmuş olarak bulundu. Aile fertlerinin yardımıyla Özel Esenler Ensar Hastanesi'ne kaldırılan Esmeral, kurtarılamadı. Atışalanı polis merkezinde aile fertlerinin ifadesi alınırken, ayrıca barut izlerinin tespiti için aile üyelerine svap testi yapıldı. Polisin Hazal Esmeral'ın evinde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız tabanca bulunurken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.