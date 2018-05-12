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Yaşam

13 yaşındaki çocuk eve midilli sipariş etti; ölümden kurtardı

İngiltere'de 13 yaşındaki bir çocuk önceki sahipleri tarafından iyi bakılmadığı anlaşılan midillinin hayatını kurtardı

12 Mayıs 2018 23:47

İngiltere’de 13 yaşındaki bir çocuk, internette ‘kimse almazsa öldürüleceği’ yazan bir midilliyi eve sipariş etti. Midillinin bu sayede kurtarıldığı belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, olay, Stoke-on-Trent kentinde meydana geldi. İngiliz basınına göre, internette gezerken ‘Melvin Andrews’ isimli midillinin bir sahip bulunmazsa uyutulacağına dair bir ilan gördü. Ve onu, aynı şehirde yaşayan anneannesinin evine sipariş etti. İsmi açıklanmayan anneannenin hayvanı arka bahçesinde görünce şok geçirdiği belirtilirken, olay duyulunca midilli de kurtuldu.

Fazla zayıf ve pireli olan, önceki sahipleri tarafından iyi bakılmadığı anlaşılan midilliyi World Horse Welfare adlı hayvan hakları kuruluşu sahiplendi.

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