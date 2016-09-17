T24 LogoT24 Logo
Yaşam

13 yaşındaki çocuk amcasını tabanca ile öldürdü!

Çocuk tutuklanarak cezaevine konuldu

17 Eylül 2016 18:55

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 13 yaşındaki B.E., ailesinin bir ferdine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek amcası 29 yaşındaki Yunus Eker'i tabanca ile öldürdü. Çocuk katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay dün akşam Yeşilhisar İlçesi Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. B.E., evde oturdukları sırada öz amcası Yunus Eker'e ailesinden birisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tabanca ile ateş etti. Cinayet ardından B.E.'nin yakınları durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri, çiftçi Yunus Eker'in öldüğünü belirledi. Jandarma, B.E.'yi gözaltına aldı. Yunus Eker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi ardından Eker'in cenazesi Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan B.E. ise, Kayseri Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi ve adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi'ne konuldu.

ETİKETLER

çocukKayseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24