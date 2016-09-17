13 yaşındaki çocuk amcasını tabanca ile öldürdü!

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 13 yaşındaki B.E., ailesinin bir ferdine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek amcası 29 yaşındaki Yunus Eker'i tabanca ile öldürdü. Çocuk katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay dün akşam Yeşilhisar İlçesi Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. B.E., evde oturdukları sırada öz amcası Yunus Eker'e ailesinden birisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tabanca ile ateş etti. Cinayet ardından B.E.'nin yakınları durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri, çiftçi Yunus Eker'in öldüğünü belirledi. Jandarma, B.E.'yi gözaltına aldı. Yunus Eker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi ardından Eker'in cenazesi Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan B.E. ise, Kayseri Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi ve adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi'ne konuldu.