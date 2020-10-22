13 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulunan sanığa iyi hal indirimi uygulandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 13 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu kaçırıp istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan C.Ç.'nin yargılandığı davada karar çıktı. 56 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenen C.Ç.'ye, toplamda 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi. C.Ç.'nin geçmişi, suçu işledikten sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak iyi hal indirimi de uygulandı.

Mağdur çocuk: Adam zorla o gelinliği bana giydirdi

2019 yılındaki Kurban Bayramı'nda 13 yaşındaki V.'yi tehdit ederek kaçırdığı ileri sürülen C.Ç. 17 Ekim 2019'da tutuklanmıştı. İstismara uğrayan V., pedagog eşliğinde verdiği ifadede şunları söylemişti:

"Anne babam dışarı çıkınca, gelip kapıyı çaldı. Ben korktum. 'Kim o' dedim, kapıyı açtım. 'Benimle gelmezsen seni de aileni de bitireceğim' dedi. Beni merdivenlerden aşağı atıp, arabaya bindirdi, Bayrampaşa'ya götürdü. İmam nikâhı kıydı. Ancak nikâh kıyan imam değildi, onun bir akrabasıydı. 'Hayır dersen seni öldüreceğim' dedi, ben 'evet' demek zorunda kaldım. Adam zorla o gelinliği bana giydirdi. Ben 'giymek istemiyorum' dedim, beni dövdü. "

4 ayrı suçtan yargılandı

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, C.Ç. hakkında 22 Kasım'da hazırlanan iddianamede, 4 ayrı suç işlediği belirtilmişti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede C.Ç.'nin, çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarını işlediği ileri sürülmüştü.

Basit yaralamadan beraat, tehditten para cezası

Bugün 5. duruşması görülen davada, C.Ç.'nin basit yaralama suçundan beraatine, tehdit suçundan 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Çocuğun cinsel istismarından 16 yıl 8 ay

C.Ç. çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan önce 16 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Ardından bu ceza, zincirleme suç hükümleri gereğince 20 yıla çıkartıldı. C.Ç.'nin geçmişi, suçu işledikten sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak cezada 6'da 1 oranında indirim yapıldı ve cezası 16 yıl 8 aya düşürüldü.

Hürriyetten yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay

Hürriyetten yoksun kılma suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılan C.Ç., suçu çocuğa karşı işlediği için cezası 2 katına çıkarıldı. C.Ç. suçu cinsel amaçla işlediği için cezası 1/2 oranında arttırıldı ve 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Ancak bu cezada da, C.Ç.'nin geçmişi, suçu işledikten sonra ve yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak 6'da 1 oranında indirime gidildi ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Toplamda 19 yıl 4 ay hapis cezası verilen C.Ç.'nin tutukluluk hali devam edecek.