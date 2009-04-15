13 yaşında banka soydu ama kaçamadı

ABD'nin Illinois eyaletinde banka soyan 13 yaşındaki çocuk, bir blok ilerde yakalandı.



Polis yetkililerinin açıklamasına göre, adı açıklanmayan çocuk, Peoria kentindeki bir bankaya girerek veznedarı silahla tehdit etti. Veznedar da kırmızı renkli boyanın bulunduğu kabın dışına taşacak şekilde katladığı düzeneğin bulunduğu hileli paralardan verdi.



Küçük soyguncu, olaydan yaklaşık yarım saat sonra yakındaki bir garajda kırmızıya boyanmış çalıntı paralarla yakalandı.



Yaklaşık 40 yıldır görevde olan kasaba şerifi, çocuğu "gördüğü en genç suçlu" olarak tanımlarken, normal mahkemede 30 yıla yakın ceza alabilecek olan çocuk soyguncunun gençlerle ilgili mahkemede yargılanması ve çok daha düşük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi. (aa)

