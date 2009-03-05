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Yaşam

13 yaşında anne oldu

İzmir'de 13 yaşındaki E.S., bir bebek dünyaya getirdi. Olayla ilgili olarak kızın 49 yaşındaki akrabası gözaltına alındı.

05 Mart 2009 02:00

İzmir'de 13 yaşındaki kız, bir bebek dünyaya getirdi. Olayla ilgili olarak kızın 49 yaşındaki akrabası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine getirilen 13 yaşındaki E.S'nin muayenesinde hamile olduğu ve doğum sancılarının başladığı belirlendi.

E.S, doktor kontrolünde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, ilköğretim okulu son sınıf öğrencisi E.S'nin hamileliğinin, ailesi tarafından kısa süre önce fark edildiğini belirledi.

E.S'nin ifadesi doğrultusunda, akrabası olan 49 yaşındaki Ş.D. gözaltına alındı. Ş.D'den ve bebekten, DNA incelemesi için kan örnekleri alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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