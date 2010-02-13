13. Uluslararası Ankara Caz Festivali

T24 - Ankara Caz Derneği ve LEO Organizasyon'un birlikte yürüttüğü ve her yıl farklı bir temayla karşımıza çıkan Ankara Caz Festivali'nin 13. yıl teması "Caz ve Piyano" olarak belirlendi. Türkiye'den caz sanatçılarına destek olmakla birlikte, ülkemiz caz müziğinin yurtdışında tanınması için de önemli bir rol oynayan Ankara Uluslararası Caz Festivali, 13. yaşında Ankara seyircisinin karşısına daha olgun bir programla çıkıyor.

Bir başka değişiklik de bu sene konserlerin tümünün Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Otel'de yapılacak olması.

Michiel Borstlap, Antoine Herve gibi dünya çapındaki piyano ustalarının yanı sıra Nilüfer Verdi, Aşkın Arsunan, Ayşe Tütüncü, Kerem Görsev, Fahir Atakoğlu gibi Türkiye'den de birçok değerli caz sanatçısı 4 Şubat – 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde Ankaralı caz severlerle buluşuyor. Festivalde konserlerin yanı sıra, müzik eğitiminin önemini vurgulayan atölye çalışmaları da yer alacak.

13. yılında, Ankara Uluslararası Caz Festivali'nin olmazsa olmazı, Türkiye'nin en önemli büyük orkestralarından olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası, protokol konserini gerçekleştirecek. Sadece davetiye ile izlenebilecek olan konserde, solist olarak piyano ustamız İlhan Gencer yer alıyor. Davetliler, davetiyelerini Ankara Caz Derneği'nden temin edilebilecek.

Biletler , www.mybilet.com sitesinden temin edilebilir.