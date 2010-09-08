-13 ÜLKEDE İNTERNETTE KORSAN FİLM OPERASYONU BRÜKSEL (A.A) - 08.09.2010 - Avrupa'da 13 ülkede, internet üzerinden korsan film yayımlayan bir şebekeye karşı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Brüksel Savcılığı Sözcüsü Jean-Marc Meilleur bugün yaptığı açıklamada, Belçika polisinin dün Europol (AB polis koordinasyon teşkilatı) ve Eurojust (AB yargı koordinasyon teşkilatı) ile düzenlediği ortak ve eşgüdümlü operasyon sonucu 10 kişinin gözaltına alındığını, korsan film seyredilmesini sağlayan ve film sanayisini büyük gelir kaybına uğratan 49 bilgisayar sunucusunun da kapatıldığını söyledi. Marc Meilleur, operasyonun Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, Polonya, İsveç, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya ve Macaristan'da düzenlendiğini ifade etti. Meilleur, operasyonun amacının Avrupa'da daha yeni vizyona giren, hatta henüz vizyona girmemiş Felemenkçe film ve televizyon dizilerinin yüzde 80'ini korsan olarak internette yayımlayan şebekenin faaliyetlerine son vermek olduğunu anlattı. Sözcü Meilleur, şebekenin korsan internet yayımlarının Belçika film sanayisine yılda yaklaşık 30 milyon avro kaybettirdiğini, dünya çapındaki zararın ise 6 milyar avro olduğunu açıkladı.