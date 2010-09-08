T24 LogoT24 Logo
Dünya

13 ÜLKEDE İNTERNETTE KORSAN FİLM OPERASYONU BRÜKSEL (A.A)

08 Eylül 2010 18:16

-13 ÜLKEDE İNTERNETTE KORSAN FİLM OPERASYONU BRÜKSEL (A.A) - 08.09.2010 - Avrupa'da 13 ülkede, internet üzerinden korsan film yayımlayan bir şebekeye karşı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Brüksel Savcılığı Sözcüsü Jean-Marc Meilleur bugün yaptığı açıklamada, Belçika polisinin dün Europol (AB polis koordinasyon teşkilatı) ve Eurojust (AB yargı koordinasyon teşkilatı) ile düzenlediği ortak ve eşgüdümlü operasyon sonucu 10 kişinin gözaltına alındığını, korsan film seyredilmesini sağlayan ve film sanayisini büyük gelir kaybına uğratan 49 bilgisayar sunucusunun da kapatıldığını söyledi. Marc Meilleur, operasyonun Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, Polonya, İsveç, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya ve Macaristan'da düzenlendiğini ifade etti. Meilleur, operasyonun amacının Avrupa'da daha yeni vizyona giren, hatta henüz vizyona girmemiş Felemenkçe film ve televizyon dizilerinin yüzde 80'ini korsan olarak internette yayımlayan şebekenin faaliyetlerine son vermek olduğunu anlattı. Sözcü Meilleur, şebekenin korsan internet yayımlarının Belçika film sanayisine yılda yaklaşık 30 milyon avro kaybettirdiğini, dünya çapındaki zararın ise 6 milyar avro olduğunu açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24