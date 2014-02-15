13 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan ABD’yi kızdırdı

Afganistan’da Taliban militanı olduğu öne sürülen 65 zanlının serbest bırakılması ABD’yi kızdırdı. Kabil’deki ABD büyükelçiliği kararı kınayan bir açıklama yaptı. Afganistan, bugün Alman meclisinin de gündemindeydi.