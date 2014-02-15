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Dünya

13 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan’da son 24 saatte Taliban’a yönelik operasyonlarda 13 Taliban militanı öldü, 5’i yaralandı

15 Şubat 2014 13:12

Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, operasyonların Kunar, Lağman, Saripul, Zabul, Vardak, Paktiya ve Helmand vilayetlerinde gerçekleştiğini, 4 militanın da yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlık, ülkenin Nangarhar, Kandahar, Uruzgan ve Paktika vilayetlerinde Taliban’ın yol kenarına yerleştirdiği 16 bombanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Dün akşam Kunar kentinin Sarkano ilçesinde Afgan askeri ve Taliban arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürülmüştü.

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