13 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE FUTBOL VAKFI ÖDÜLLERİ
20.30 Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'in de katılacağı gecede \'\'Türkiye Futbol Vakfı Ödülleri\'\' sahiplerine verilecek.
BASKETBOL
12.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin en iyi 8 takımının katılacağı \"PTT Erkekler Türkiye Kupası\" organizasyonu öncesi basın toplantısı düzenlenecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
22:45 Basel - Manchester City
22:45 Juventus - Tottenham
UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)
21:00 Kızılyıldız - CSKA Moskova
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
20:00 PAOK Thessaloniki - Halkbank
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-Beyazlılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
17.00 Bordo-Mavili ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
-Takım izinli
BURSASPOR
- Takım izinli