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Spor

13 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE FUTBOL VAKFI ÖDÜLLERİ 20

13 Şubat 2018 12:31

TÜRKİYE FUTBOL VAKFI ÖDÜLLERİ
20.30 Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'in de katılacağı gecede \'\'Türkiye Futbol Vakfı Ödülleri\'\' sahiplerine verilecek.
                                                                                            
BASKETBOL
12.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin en iyi 8 takımının katılacağı \"PTT Erkekler Türkiye Kupası\" organizasyonu öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
22:45 Basel - Manchester City  
22:45 Juventus - Tottenham  

UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)
21:00 Kızılyıldız - CSKA Moskova

VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
20:00 PAOK Thessaloniki - Halkbank

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-Beyazlılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR 
17.00 Bordo-Mavili ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
-Takım izinli

BURSASPOR
- Takım izinli

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