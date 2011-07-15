13 şehidin ismi açıklandı

T24- Diyarbakır Silvan’da çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri açıklandı.











Eşi hamileydi





Pusuda şehit olan 13 askerden, 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Güney'in Adana Yüreğir ilçesi Çelemli beldesindeki evinde yas var.

Babası uzun süre önce vefat eden, 8 kardeşten biri olan Şehit Uzman Çavuş'un bir yıllık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.





6 aylık kızı vardı





Şehit olan olan Erzincanlı Uzman Jandarma Çavuş Fahrettin Aksu’nun (26) ailesi haberi akşam saatlerinde aldı. Annesi fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aksu’nun 3 yıldır Diyarbakır’da görev yaptığı, bir buçuk yıl önce Hacer Aksu ile evlendiği ve Damla isminde 6 aylık bir kız çocuğu olduğu bildirildi. 4’ü kız toplam 10 kardeşin en küçüğü olan şehit Fahrettin Aksu’nun 2 yıl öncede babasını kaybettiği öğrenildi.





Tek oğullarını şehit verdiler





24 yaşındaki Er Ufuk Başarı'nın baba ocağı Konya'nın Doğanhisar İlçesi'ne bağlı Başköy Beldesi'ne ateş düştü.

Doğanhisar Garnizon Komutanlığı'na bağlı askeri heyet şehit er Başarı'nın baba evine giderek acı haberi verdi.

Tek oğlunun şehit olduğunu duyan baba İsa Başarı ve eşi sinir krizi geçirdi.





Birliğe geleli 2 ay olmuştu





Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsalında pusu kuran PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Er Aykut Delimehmetoğlu'nun Bursa İnegöl'deki baba ocağı ateş düştü.

İnegöl Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan bir heyet, beraberinde sağlık ekipleri ile birlikte Er Aykut Delimehmetoğlu'nun İnegöl Süleymani Mahallesi'nde oturan aileye acı haberi verdi.

5 aylık asker olan Delimehmetoğlu'nun 2 ay önce dağıtımının Diyarbakır'daki pusuya düşürülen birliğe çıktığı belirtildi. Baba Beytullah Delimehmetoğlu ve ailesi çocuklarının şehit haberiyle yıkıldı. Acı haberi duyan yakınları şehit evine taziye ziyaretinde bulundu.





Şehit askerler:





1.Uzm.J.I.Kad.Çvş. Gökhan YILDIRIM (2006-709) ADANA / CEYHAN

2.J.Uzm.Çvş. Mustafa GÜNEY(2009-306) ADANA / YÜREĞİR

3.J.Uzm.Onb. Fahrettin AKSU (2009-586)HATAY / KIRIKHAN

4.J.Komd.Çvş. Mehmet KAZ GAZİANTEP / NİZİP

5.J.Komd.Çvş. Emrah EKER GİRESUN / DERELİ

6. J.Komd.Çvş. Necmettin TORUN SAMSUN / ALAÇAM

7. J.Komd.Çvş. Ufuk BAŞARI KONYA

8.J.Komd.Çvş. Noyan AYDIN ZONGULDAK / EREĞLİ

9. J.Komd.Onb. Aykut DELİMEHMETOĞLU BURSA İNEGÖL

10. J.Komd.Er. Barış ÇİÇEKDAĞI GAZİANTEP

11. J.Komd.Er. Vefa ÇELİK AĞRI

12. J.Komd.Er. Ethem OKKAY ŞANLIURFA / PAYAMLI

13.J.Komd.Er.Gökhan KAPLAN TEKİRDAĞ/ ŞARKÖY





Tedavi altında bulunanlar:





1.J.Uzm.Onb.Regaip ÖZDEMİR TRABZON / ARAKLI / İSTANBUL Ağır Yaralı (GATA)

2.J.Uzm.Onb. Erdem YILDIZ KARS / ARPAÇAY Ağır Yaralı (GATA)

3. J.Uzm.Çvş. Abdulvahap TURAN (2009-764)ADIYAMAN Yaralı (DİYARBAKIR AS.HST.)

4.J.Uzm.Çvş. Ahmet ÖNDER (2009-590) AFYON Yaralı (DİYARBAKIR AS.HST.)

5. J.Uzm.Onb. Aşkın ÖZEL KARAMAN / BURDUR Yaralı (DİYARBAKIR AS.HST.)

6.J.Komd.Er. Ahmet EROĞLU TOKAT / İSTANBUL Yaralı (DİYARBAKIR AS.HST.)

7. J.Komd.Er. Faruk KILIÇ ŞANLIURFA Yaralı (DİYARBAKIR AS.HST.)

