-13 ÖLÜMLÜ KAZADA 22,5 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Küçükçekmece'de 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yolcu minibüsü ve su tankerinin sürücüleri hakkında 3 ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 12 Eylül'de meydana gelen kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemeleri kapsamında olması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyayı inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz tarafından düzenlenen iddianamede, kazada hayatlarını kaybeden 13 kişi maktul, ölenlerin yakınları ve yaralananların da aralarında bulunduğu 20 kişi de mağdur ve müşteki olarak yer aldı. İddianamede, su tankerinin şoförü olan tutuklu sanık Adem Gildan ile minibüs şoförü olan tutuksuz sanık Fuat Barin'in ''Taksirle birçok kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olmak'' suçundan 3 ile 22 yıl 6 ay arasında hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi de düzenlediği tensip zaptında, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığına yazı yazılarak 13 kişinin ayrıntılı otopsi raporlarının istenmesine karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, kazanın meydana geldiği TEM güney yan yolu destek lojistik önünündeki trafik sinyallerinin bulunduğu kavşakta olay tarihinden sonra hız kesici konulup konulmadığı, bu yol ve kavşakla ilgili olarak daha önce meydana geldiği belirtilen kazalar yönünden şikayet olup olmadığı, varsa bu şikayetler üzerine ne tür işlemler yapıldığı ve bu yerdeki trafik sinyalizasyon sürelerinin olay tarihinden sonra yeniden düzenlenip düzenlenmediğinin bildirilmesini istedi.