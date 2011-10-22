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Yaşam

13 kişiyi dalgıçlar arayacak TAHRAN (A.A)

22 Ekim 2011 15:37

-13 kişiyi dalgıçlar arayacak TAHRAN (A.A) - 22.10.2011 - Basra Körfezi'nde 2 gün önce batan gemide mahsur kalan 13 kişiyi kurtarmak için özel bir ekip kurulduğu bildirildi. İran Devletine ait Pars Petrol ve Gaz Şirketi Başkanı Piruz Musevi, IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, dalgıçların azalan oksijen kaynağına rağmen hala hayatta olduklarına inandıklarını söyledi. Basra Körfezi'nde petrol kuyusu platformlarından karaya yolcu taşıyan İran bandıralı Koosha-1 adlı geminin fırtına nedeniyle batması sonucu geminin basınçlı dalış kabininde 7 Hindistanlı, 5 İranlı ve 1 de Ukraynalı dalgıç mahsur kalmıştı. Gemide bulunan 73 kişiden 60'ı kurtarılmıştı.  Basınçlı kabinin suyun 60 metre altında 72 saat oksijen tutabildiği kaydedildi.

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