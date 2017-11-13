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Spor

13 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

BASKETBOL 10

13 Kasım 2017 11:54

BASKETBOL
10.00 Anadolu Efes ile Okyanus Koleji işbirliği imza töreni ve basın toplantısı gerçekleşecek (Okyanus Koleji Kemerburgaz Kampüsü)
Toplantıya milli basketbolcular Doğuş Balbay ve Birkan Batuk\'un yanı sıra, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ile Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray katılacak

GALATASARAY
17.00 M.Başakşehir maçı hazırlıkları başlayacak 

BEŞİKTAŞ
11.00 ve 17.00\'deki antrenmanlarla Akhisar maçı hazırlıkları yapılacak 

FENERBAHÇE
Takım izinli. Sivas maçı hazırlıkları salı günü başlayacak

TRABZONSPOR
Bordo-Mavili ekip 4 günlük kampın ardından şehre döndü. Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER 
- Avrupa Elemeleri Play Off -
22.45 İtalya - İsveç  

ÜLKELERİN HAZIRLIK MAÇLARI 
17.00 Venezuela - İran  
17.00 Gürcistan - Belarus  
17.00 Ermenistan - Güney Kıbrıs  
20.00 Bulgaristan - Suudi Arabistan  
20.30 Türkiye - Arnavutluk  
21.30 Kosova - Letonya  
22.45 Polonya - Meksika

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