13 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

BASKETBOL
10.00 Anadolu Efes ile Okyanus Koleji işbirliği imza töreni ve basın toplantısı gerçekleşecek (Okyanus Koleji Kemerburgaz Kampüsü)
Toplantıya milli basketbolcular Doğuş Balbay ve Birkan Batuk\'un yanı sıra, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ile Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray katılacak
GALATASARAY
17.00 M.Başakşehir maçı hazırlıkları başlayacak
BEŞİKTAŞ
11.00 ve 17.00\'deki antrenmanlarla Akhisar maçı hazırlıkları yapılacak
FENERBAHÇE
Takım izinli. Sivas maçı hazırlıkları salı günü başlayacak
TRABZONSPOR
Bordo-Mavili ekip 4 günlük kampın ardından şehre döndü. Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER
- Avrupa Elemeleri Play Off -
22.45 İtalya - İsveç
ÜLKELERİN HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 Venezuela - İran
17.00 Gürcistan - Belarus
17.00 Ermenistan - Güney Kıbrıs
20.00 Bulgaristan - Suudi Arabistan
20.30 Türkiye - Arnavutluk
21.30 Kosova - Letonya
22.45 Polonya - Meksika