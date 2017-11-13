13 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

BASKETBOL

10.00 Anadolu Efes ile Okyanus Koleji işbirliği imza töreni ve basın toplantısı gerçekleşecek (Okyanus Koleji Kemerburgaz Kampüsü)

Toplantıya milli basketbolcular Doğuş Balbay ve Birkan Batuk\'un yanı sıra, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ile Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray katılacak

GALATASARAY

17.00 M.Başakşehir maçı hazırlıkları başlayacak

BEŞİKTAŞ

11.00 ve 17.00\'deki antrenmanlarla Akhisar maçı hazırlıkları yapılacak

FENERBAHÇE

Takım izinli. Sivas maçı hazırlıkları salı günü başlayacak

TRABZONSPOR

Bordo-Mavili ekip 4 günlük kampın ardından şehre döndü. Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER

- Avrupa Elemeleri Play Off -

22.45 İtalya - İsveç

ÜLKELERİN HAZIRLIK MAÇLARI

17.00 Venezuela - İran

17.00 Gürcistan - Belarus

17.00 Ermenistan - Güney Kıbrıs

20.00 Bulgaristan - Suudi Arabistan

20.30 Türkiye - Arnavutluk

21.30 Kosova - Letonya

22.45 Polonya - Meksika