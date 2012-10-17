TBMM İçişleri Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının, 13 ilin büyükşehir olmasını öngören 1. maddesini kabul etti.

Komisyonda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanun tasarısı ele alındı. Yaklaşık 9 saat süren görüşmelerde, 13 ilin büyükşehir olmasını öngören madde kabul edildi. Madde üzerinde muhalefet tarafından 10 önerge verildi ancak bu önergeler reddedildi. Kabul edilen maddeye göre, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van, büyükşehir belediyesi olacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırı olarak belirlenecek.

Bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona erecek, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacak.

Bu illerin, bucak teşkilatları da kaldırılacak.

Bu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği ile İstanbul ve Kocaeli'ndeki orman köyleri de dahil olmak üzere köylerin tüzel kişiliği sona erecek.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Tasarıyla Türkiye'nin federasyon yapısına gittiği'' eleştirilerinin sıkça yapıldığını, tasarının herhangi bir yerinde federe veya federalizm kelimesinin bulunmadığını, böyle bir amacın da söz konusu olmadığını bildirdi.

''İkili yapı, mevzuat'' eleştirilerine işaret eden Şahin, ''Bugünkü yapıda kaçlı yapı var? Ankara Büyükşehir Belediyesi için Büyükşehir Yasası, Şereflikoçhisar için başka mevzuat yürürlükte değil mi? 'Aynı il içinde ikili yapı varken, farklı iller arasında ikili yapı oluşuyor' eleştirisi ne kadar gerçekçi olabiliyor'' diye sordu.

''Tasarının, anayasa ilkelerine aykırı olduğu'' eleştirilerine de değinen Şahin, Anayasa Mahkemesi'nin, tasarıya benzer iki yasaya yönelik açılan davalarla ilgili 2007 ve 2008'de, ''Köy kapatılmasının, köy tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin, mahallelerin bir yerlere bağlanmasının, yerel yönetim yapısında değişikliklerin, yeni yapılar kurulmasının anayasaya aykırı olmadığına'' ilişkin kararı bulunduğunu bildirdi.

Şahin, ''Mahkemenin 2007 ve 2008 kararlarına rağmen, aynı mahiyette ve bunları dikkate alarak düzenlenen bu tasarı üzerinde anayasaya aykırılık iddiasını dile getirmek, zaman ve emek kaybından başka bir sonuç doğurmaz'' diye konuştu.