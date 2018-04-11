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13 ilde 17 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

11 Nisan 2018 19:36

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında soruşturması kapsamında Ankara, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kütahya, Tokat, Van ve Zonguldak\'ta 3\'ü meslekten ihraç edilen subay ve astsubay, harp okulu öğrencisi ile sivil askeri imam hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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