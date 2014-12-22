13 il için kar yağışı alarmı verildi

Türkiye, kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji, 13 il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Mardin, Batman, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Kar yağışı hangi bölgelerde görülecek

Kar yağışı bugün iç bölgelerde etkili olacak. Kıyı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek. İç ve doğu bölgelerinde görülecek kar yağışına ve ardından meydana gelecek buzlanma ve don olayına meteoroloji uyarı yaptı.

Kar alarmı verilen iller

Bilecik çevresi, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.



Eskişehir ve Çankırı kar yağışı ve karla karışık yağmur, Rize ile Artvin'de kar ve karla karışık yağmur çok etkili olacak.



Bitlis ve Şırnak'ta özellikle akşam saatlerinde çok etkili kar yağışı görülecek.



Mardin, Batman ve Siirt'te akşam saatlerinden itibaren yoğun kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, öğle saatlerine kadar güneydoğu kesimlerde, zamanla kuzey bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmaranın kuzeyi, Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak (30-70 km/s) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarılar

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmaranın kuzeyi, Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak (30-70 km/s) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

MARMARA: Çok bulutlu, doğusunun aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Bilecik çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, Trakya ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; K.Maraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ilk saatlerde hafif olmak üzere Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimler ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/s) esmesi tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Ş.Urfa, G.Antep ve Kilis çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Mardin ve Siirt'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Mardin, batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.