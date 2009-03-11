T24 LogoT24 Logo
Yaşam

13 günlük bebeği döve döve öldürdü

İzmir Karşıyaka’da yaşayan ve poliste çeşitli suçlardan 16 kaydı bulunan Yeter Çalık, 13 günlük oğlu Emre Can’ı döverek öldürdü

11 Mart 2009 02:00

İzmir Karşıyaka’da yaşayan ve poliste çeşitli suçlardan 16 kaydı bulunan Yeter Çalık (39), 13 günlük oğlu Emre Can’ı döverek ölümüne neden oldu

Komşuların kanlar içinde bulduğu bebek kurtarılamazken, mahallelinin döverek polise teslim ettiği Çalık’ın 175 promil alkollü olduğu saptandı. Arzu Çalık, kocasının bebeği 3 günlükken de dövdüğünü anlattı. Kriz nedeniyle bir süredir işsiz olan Çalık’ın bebeği ağladığı için dövdüğü ifade edildi. Baba Çalık, “Kimseyi dövmedim. Arkadaşlar beni dövdü. Neden pişman olayım, ben bir şey yapmadım ki” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24