13 günlük bebeği döve döve öldürdü

İzmir Karşıyaka’da yaşayan ve poliste çeşitli suçlardan 16 kaydı bulunan Yeter Çalık (39), 13 günlük oğlu Emre Can’ı döverek ölümüne neden oldu



Komşuların kanlar içinde bulduğu bebek kurtarılamazken, mahallelinin döverek polise teslim ettiği Çalık’ın 175 promil alkollü olduğu saptandı. Arzu Çalık, kocasının bebeği 3 günlükken de dövdüğünü anlattı. Kriz nedeniyle bir süredir işsiz olan Çalık’ın bebeği ağladığı için dövdüğü ifade edildi. Baba Çalık, “Kimseyi dövmedim. Arkadaşlar beni dövdü. Neden pişman olayım, ben bir şey yapmadım ki” dedi.





