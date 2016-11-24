13 gündür gözaltında olan HDP’li danışmanlar serbest

Halkların Demokratik Partisi (HDP) danışmanları, 13 günlük gözaltılarının ardından çıktıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HDP Genel Merkez Danışmanı Zülküf Kurt, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın danışmanı Olcay Çelik, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın danışmanı Murat Gökdağı, Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in danışmanı Muhammed Kaya ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın yardımcı danışmanı Metin Kumek adli kontrol şartıyla serbest bırakıdı.
5 HDP'li danışman dokunulmazlıkların görüşüldüğü ve kavga çıkan Anayasa Komisyonu toplantısı çıkışında marş söyledikleri iddiasıyla, geçtiğimiz 13 gün önce gözaltına alınmıştı.