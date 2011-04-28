-13 DİPLOMATİK TEMSİLCİLİĞE EMNİYET KADROSU ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Türkiye'nin, yurt dışındaki 13 diplomatik temsilciliğine emniyet müşavirliği kadrosu verildi. Yurt dışında bulunan bir kadro ise iptal edildi. Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre; Astana, Atina, Bağdat, Berlin, Hartum, Kabil, Moskova, New York, Pekin, Sofya, Şam, Tahran ve Washington'daki diplomatik temsilcilikler bünyesinde emniyet müşavirliği kadrosu tahsis edildi. Bakanlar Kurulu, Tel Aviv Büyükelçiliği bünyesinde bulunan emniyet müşavirliği kadrosunu ise kaldırdı. Halen Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Danimarka, İngiltere, Fransa, Belçika ve Avusturya'daki Türk büyükelçiliklerinde, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile 8 emniyet müşaviri görev yapıyor. Kadro tahsisinin ardından İçişleri Bakanlığının yeni kurulan kadrolara 1. sınıf emniyet müdürü rütbesinde olan personelden bu yerlere atama yapacağı bildirildi.