13. Dev Adam Türk basketbolunu baştan yarattı

T24 - 1992’de başkan seçilen Turgay Demirel, Türk Basketbolu’na hem sportif hem de idari anlamda çağ atlattı.

12 Dev Adam tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonası’nda yarı finale çıkarken, bu başarının arkasında oyuncular ve teknik heyet kadar önemli bir isim daha var: Federasyon Başkanı Turgay Demirel. Uzun yıllar Galatasaray’da oynayan ve basketbolu yine sarı-kırmızılılarda bırakan Demirel 1992’de devraldığı federasyon başkanlığı görevini başarıyla yürütüyor.



Demirel’in başkanlığında Türkiye 1992’de Avrupa Kulüpler Basketbol Şampiyonası Final-Four’una, 2001’de Avrupa Basketbol Şampiyonası’na, 2005’te Avrupa Bayanlar Şampiyonası’na ve bu yıl da tüm dünyanın hayranlıkla izlediği Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Avustralya ve Brezilya ile çekişen Türkiye 2014 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası organizasyonun da favorisi.





Demirel döneminde erkeklerde tüm Avrupa Şampiyonaları’na katılan A Milli Takımımız, 2001’deki ev sahipliğinde 2. olmayı başardı. Bu yıl ise ilk 4’e girmeyi başardı ve bugün finale kalma mücadelesine çıkıyor.

‘Tesadüf değil'

Sportif başarının yanı sıra yoğun uğraşlar sonrasında federasyonun özerkleşmesini de sağlayan Turgay Demirel yeni sponsorluk anlaşmalarına imza atıp, 12 Dev Adam’ı markalaştırdı, TV yayın haklarından elde edilen gelirin de 7 milyon dolara çıkarılmasını sağladı.



Şimdi Demirel hem 2010’un, hem takımın sahadaki başarısının haklı gururunu yaşıyor. Vatan gazetesine konuşan Demirel yaşananların tesadüf olmadığını belirtirken “Başarıyı planladık. Her şey kusursuz gidiyor. Turnuvanın bitmesine 2 gün kalmasına rağmen herkesin ortak görüşü bu şampiyonanın yapılanların en iyisi olduğu yönünde. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



