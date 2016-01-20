13 bin üyeli Amerikan Siyaset Bilimi Derneği Erdoğan'a "Endişeliyiz" dedi, açık mektubu Kerry'ye de gönderdi

Güneydoğu’da askeri operasyonların sona ermesi için bildiri yayınlayan akademisyenlerin tutuklanması ve soruşturma geçirmesine ABD’den bir tepki daha geldi. 80 ülkede 13 bin üyesi bulunan Washington merkezli Amerikan Siyaset Bilimi Derneği (APSA), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak akademisyenlere yönelik soruşturmaların durdurulmasını istedi. Mektup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’a da gönderildi.

Türkiye’den de akademisyen üyeleri bulunan, Washington merkezli APSA, Güneydoğu’daki operasyonların son bulması çağrısı yapan Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi’ne destek verdi.

Üyelerden gelen uyarılar üzerine Türkiye’de yaşanan olayları gündeme aldıklarını belirten APSA yetkilileri, APSA Profesyonel Etikler, Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nin tavsiyesi ve desteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdıklarını açıkladı.

APSA, Erdoğan’a yazdığı mektubunda, Türk hükümetinin, bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik gözaltı ve soruşturma türü adımlara son vermesi ve ülkede akademik özgürlüğünü sağlaması çağrısı yaptı.



APSA’nın son 3 başkanının da imza attığı mektupta, “Amerikan Siyaset Bilimi Birliği olarak Türk hükümetinin Güneydoğu'daki politikasını ele alan mektuba imza atan Türk akademisyenlere yönelik gözaltı ve cezai soruşturma dahil atılan adımlara yönelik telaşımızı ve derin endişemizi dile getirmek üzere bu mektubu yazıyoruz” ifadelerine yer verdi.



Basında yer alan haberlerin Türk hükümetinin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 'barış mektubu ve binden fazla akademisyenin' aleyhinde olduğunu gösterdiğini içeren APSA mektubunda şu ifadelere yer verildi:



“Haberlerden şunu da anlıyoruz ki; Türk yetkililer mektubu terörizme destek ile ilişkilendiriyorlar. 27 imzacı akademisyen cuma günü polisler tarafından gözaltına alındı ve bir gün tutuldu. Haberlere göre ayrıca imza atanlara yönelik Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümlere göre, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak', 'nefret ve düşmanlığa teşvik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla cezai soruşturma hala devam ediyor. YÖK’ün 12 Ocak’taki açıklamasından çok sayıda üniversitede imzacılara yönelik soruşturma başlatıldığını ve birkaç eğitimci cezalandırıcının eylemlere maruz kaldığını anlıyoruz.”

İfade özgürlüğüne misilleme yapılıyor





Hükümetin, akademisyenlere yönelik adımlarının koruma altında olan ifade özgürlüğünü cezalandırma anlamına geleceğinin dile getirildiği mektupta, “Bu gibi açıklamalara yönelik işten çıkarma, gözaltına alma ve cezai soruşturma, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi dahil uluslararası standartlarca tanınan şiddet içermeyen akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü eyleminde bulunan eğitimcilere misilleme yapıldığı izlenimi veriyor. Türkiye’nin tasdik ettiği ‘Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ ve ‘İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ Türkiye’nin kendi anayasasında da olduğu gibi hükümetin vatandaşların ifade özgürlüğünü muhafaza etmelerini gerektiriyor.



Türk hükümetini, imzacıların cezalandırmalarına yönelik tedbirleri sona erdirmek suretiyle ifade özgürlüğüne ve akademik özgürlüğünü koruma sorumluluğunu yerine getirmek üzere tüm adımları atmaya hürmetle teşvik ediyoruz. Ayrıca hükümeti, imzacıların fiziksel zarara neden olacak açık tehditler karşısında korunduğundan emin olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.



Kerry'ye de gönderildi





Mektup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’a da gönderildi.



Diğer taraftan ABD’li akademisyenlerin, Türkiye’deki akademisyenlere destek amacıyla başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Türk akademisyenlere yönelik sindirme ve gözaltılara son verilmesi çağrısı yapılan mektuba ABD ve diğer ülkelerden bine yakın akademisyen imza attı.