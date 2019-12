-13 bin sarı basın kartlı gazeteci var TBMM (A.A) - 02.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün itibariyle Türkiye'de basın kartı sahibi gazeteci sayısının 13 bin 144'e ulaştığını bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve RTÜK'ün bütçeleri görüşülüyor. Kurumların bütçesine ilişkin sunum yapan Arınç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile ilgili konuşmasında, kurumun, yürüttüğü hizmetlerle Türkiye'de basın sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Arınç, 2004 yılında yürürlüğe konulan, AB standartlarını yakalayan ve gazetecilik mesleğine geniş güvenceler getiren Basın Kanunu'nun hazırlanışında, basın sektörünün bütün temsilcilerini bir araya getiren İletişim Şurası'nın kaynaklık ettiğini belirtti. Bülent Arınç, Genel Müdürlüğün, Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, basın kartı alabilecek unvanların genişletilmesine, basın özgürlüğünün geliştirilmesine de imkan sağladığını kaydetti. Yapılan başka bir değişiklikle yurt dışında Türkçe yayın yapan basın-yayın organlarının sahibine ve bir çalışanına basın kartı verilmesi imkanı getirildiğini anlatan Arınç, böylece yurtdışında Türkçe yayın yapan basın kuruluşlarının ilk defa Türkiye ile irtibat kurmalarının temin edildiğini dile getirdi. -''18 dilde haber taraması yapılıyor''- Kurumun, her gün 18 dilde haber taraması yaptığını, yayın yapan yabancı gazete, radyo, televizyon ve internet sitelerini izlediğini, günde yaklaşık 4 bin haber topladığını ve işlediğini belirten Arınç, son yıllarda haber girişinde meydana gelen artışla bilgisayar veri tabanının yaklaşık 12 milyon habere ulaştığını bildirdi. Arınç, Kurumun ''Devlet Enformasyon Sistemi'' adı altında proje başlattığını, her gün dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından Türkçe yayın yapan 4 önemli radyo ile 40 yabancı televizyon kanalının yayınlarının kaydedildiğini, 3 yerli 25 yabancı haber ajansının sürekli izlendiğini, 250 internet haber sitesi ile 92 ülkeden bin 700'ü aşkın gazetenin ilk baskılarının yer aldığı bir internet sitesini günlük olarak takip edildiğini söyledi. Böylece haber kaynaklarının çeşitlenerek arttığını, dünya üzerinde daha geniş bir coğrafyadan sürekli haberdar olma imkanı elde edildiğini belirten Arıç, ''2010 yılında Genel Müdürlüğe gelen haber, yorum, program sayısı toplam 1 milyon 392 bin 924 iken, 2011 yılının ilk dokuz ayında 1 milyon 315 bin 677 habere ulaşmıştır. 2012 yılı performans hedefi 2 milyon adettir. Bu haber havuzundan, yapılan değerlendirme sonucunda ilgili kuruluşlara 2010 yılında 37 bin 576 adet haber iletilirken, 2011 yılının ilk dokuz ayında 28 bin 532 adet haber iletilmiş ve performans hedefine büyük ölçüde ulaşılmış bulunulmaktadır. 2012 yılı hedefi 30 bindir'' diye konuştu. -''287 yabancı gazeteci görev yapıyor''- Genel Müdürlüğün, enformasyon hizmetleri kapsamında Türkiye'de görev yapan yabancı medya mensuplarının mesleki çalışmalarına da yardımcı olduğunu belirten Arınç, ülkede faaliyet gösteren mevcut yerleşik yabancı basın mensubu 2000'li yıllarda 30-40 kişi iken, 2011 yılında bu rakamın 287'yi bulduğunu söyledi. Arınç, kurumun ayrıca dost ve komşu ülkelerde medya ile ilgili konferanslar ve toplantılar düzenlediğini, farklı kıtalarda çok sayıda ülkelerin medya kuruluşlarını Türkiye merkezli platformlar çerçevesinde bir araya getirme yolunda çalışmalar yaptığını ifade etti. Genel Müdürlüğün, basın yayın hizmetleri kapsamında iç kamuoyunun sesini yansıtan basın mensuplarımızın çalışmalarını kolaylaştıracak ve özellikle çok sesliliğin gereği olan yerel basını güçlendirecek tedbirler aldığını anlatan Arınç, kurumun bu çerçevede ülkenin değişik illerinde ''Yerel Medya Eğitim Seminerleri'' düzenlediğini, medya mensuplarına haber, fotoğraf, yayın ve eğitim desteği verdiğini dile getirdi. -Basın Kartı sahibi gazeteciler- Arınç, Yerel medyayı teşvik etmek amacıyla her yıl ''Anadolu Basınını Özendirme Yarışmaları'' düzenleyen Genel Müdürlüğün, yerel medya mensuplarının ihtiyaç duyduğu mesleki konularda, yerinde bilgilendirme toplantıları da yaptığını kaydetti. Basın Kartları Komisyonunun sekretarya görevini de aynı kurum tarafından yerine getirildiğini belirten Arınç, bugün itibariyle basın kartı hamili gazeteci sayısı 13 bin 144'e ulaştığını bildirdi. Genel Müdürlüğün iç ve dış kamuoyuna yönelik çeşitli yayınlar da çıkardığını ifade eden Arınç, bunlardan en önemlisinin, her yıl güncelleştirilen ve Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Rusça, Japonca, İspanyolca, Çince ve Portekizce olmak üzere 11 ayrı dilde yayımlanan ''Türkiye'' adlı tanıtım kitabı olduğunu söyledi. Arınç, kurumun ayrıca, Türkiye'yi tanıtıcı ve kamuoyu oluşturucu çeşitli dillerde güncel yayınlar ve bültenler çıkardığını, internet üzerinden haber yayını yaptığını kaydetti.