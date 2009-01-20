13 bin liralık kaykay

Ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına alsa da, Louis Vuitton yeni ürünlerini fahiş fiyatlara satmaya devam ediyor.



Stephen Sprouse Koleksiyonu'nun bir parçası olan bu kaykay, tam 8250 dolar (Yaklaşık 13 milyar). Özel tasarım LV kutusuyla satılan kaykaylar sınırlı sayıda üretilmiş. Şimdilik LV'nin SoHo'daki butik dükkanında, Stephen Sprouse koleksiyonunu kutlamak için satışa çıkarılan ürün, 2 Şubat'tan itibaren tüm dünyada satışa sunulacak.



Yetkililer, geçtiğimiz Perşembe satışa çıkan Stephen Sprouse ürünlerinin birkaç gün içinde tükeneceğini öngörmüşlerdi.

