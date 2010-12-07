-13 BİN KİŞİ TÜRKİYE'DE SIĞINMA HAKKI İSTİYOR PARİS (A.A) - 12.07.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'ye göre, Türkiye'de sığınma hakkı isteyen yabancıların sayısı 13 bine ulaştı. OECD'nin raporuna göre, Türkiye'den sığınma hakkı isteyenlerin yarısından fazlasını Irak'tan gelenler oluşturuyor. Yine en son verilere göre, işçi dövizi gelirleri, 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu arada, doğu bloku ülkelerinden gelenlerin ağırlıklı olarak Türkiye'den mal alarak ülkelerine götürmesiyle oluşan bavul ticareti hacmi de artış gösterdi. En son verilere göre, bavul ticareti 6,2 milyar dolar düzeyine çıktı. Öte yandan, Türkiye'de kaçak göçmen sayısında da yıllar itibariyle artış görülüyor.