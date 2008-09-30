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Yaşam

13 bebeğin 'katili' damardan girmiş

İzmir'de 13 bebeğin ölümünü araştıran Bilim Kurulu ön raporu: Enfeksiyon, damardan verilen sıvı besinlerin şişelerinden bulaştı.

30 Eylül 2008 03:00

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 bebeğin ölümüne neden olan kan damar yolu enfeksiyonunu araştırmak amacıyla oluşturulan bağımsız Bilim Kurulu ön raporunu tamamladı. Rapora göre enfeksiyonun bebeklere damar yoluyla sıvı gıda verilirken serum şişesinden geçtiği tespit edildi. Ancak enfeksiyonun serum şişelerine nereden bulaştığı henüz belirlenemedi.

Bilim Kurul üyesi Prof. Dr. Ramazan Öztürk, damar içinden verilen sıvıların birkaçından bebeklere enfeksiyon geçtiğini söyleyerek, "Özel bir odada hazırlanan mamalarda bakteriye rastlanmadı. Ancak bu bakterinin serum şişelerine ne şekilde bulaştığını, araya ne girdiğini saptayamadık. İyi analiz yaptık ancak olay olup geçmiş, bebeklere sıvı verilen şişelerin çoğu atılmıştı. Enfeksiyon devam etseydi kaynağını bulabilirdik" dedi.

Hemşire işten çıkarıldı mı?

Kurul üyelerinden Doç. Dr. Önder Ergönül ise hazırlama ünitesinde ve hazırlamada hatalar olduğunu söyledi. Enfeksiyonun, sıvı mamaların hazırlandığı özel odada ortaya çıkmış olabileceği iddiası üzerinde de duruluyor. İhaleyle bir firmaya inşa ettirildiği belirtilen özel bir havalandırması bulunan ve steril şartların sağlandığı odada, bu firmanın görevlendirdiği bir hemşirenin çalıştığı öne sürüldü. Hastanede görevli bir yetkili, "Evet TPN odası firma tarafından yapıldı. Hastane ihaleye, 'TPN odasında bir hemşire görevlendirilecek' maddesi koydu. Enfeksiyon ortaya çıkınca hemşire işten çıkartıldı" dedi.

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