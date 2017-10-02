13 Avrupa Birliği ülkesi Türkiye’den mülteci almadı

Türkiye ile AB arasında yapılan sığınmacı anlaşması kapsamında Türkiye’den AB ülkelerine 8 bin 834 göçmen gitti, 1896 mülteci ise Türkiye’ye gönderildi.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Avrupa Komisyonu’nun, 2016 yılında yapılan Türkiye- Avrupa Birliği (AB) mülteci anlaşmasıyla ilgili 7’nci raporu yayımlandı. Raporda, yasadışı mülteci göçü ve Türkiye’nin mücadelesiyle ilgili önemli veriler yer aldı. Rapordaki tespitler şöyle:

Günlük 93 kişi: 9 Haziran-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan mülteci sayısı günde ortalama 93 kişiye indi.

113 kişi öldü: Türkiye-AB anlaşmasından önce 1150 kişinin Ege’de öldüğü veya kaybolduğu rapor edilirken, anlaşmadan sonra bu sayı 113’e indi.

9 binin altında kaldı: 8 bin 834 Suriyeli, bire bir formülü kapsamında Türkiye’den alınıp 15 AB ülkesine yerleştirildi. 13 AB ülkesiyse Türkiye’den mülteci almadı. Bu ülkeler arasında Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve İngiltere gibi ülkeler yer aldı.

1896 Kişi Türkiye'ye: Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen Suriyeli ve diğer mültecilerin sayısı ise 1896 oldu.

3 ayda 1600 kişi: 9 Haziran-3 Eylül tarihleri arasında İtalya’dan Türkiye’ye 23 botla gelmeye çalışan 1363 sığınmacı ile Kıbrıs’tan Türkiye’ye 2 botla gelmeye çalışan 228 sığınmacı yakalandı.

838 milyon euro: 2016-2017 döneminde AB’nin Türkiye’ye vereceği 3 milyar Euro’nun 1 milyar 664 milyon Euro’luk bölümü 48 ayrı proje için tahsis edildi. Bunun 838 milyon Euro’su Türkiye’ye gönderildi.

13 BİN 372 göçmen adalarda: Şu an Yunan adalarında 13 bin 372 sığınmacı bulunuyor.