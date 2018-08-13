13 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

21.45 Kayserispor - Antalyaspor

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇINA DOĞRU

18.00 Portekiz ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

19.30 Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19.15 Sarı lacivertli temsilcimiz son idmanını yapacak.

20.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anılacak. (Feriköy Mezarlığı)

11.00 LASK Linz maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takımda Göztepe maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

21.45 İstanbulspor - Afjet Afyonspor

ATLETİZM

18.35 Atletizm Milli Takımı kafilesi yurda dönecek.