13 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
21.45 Kayserispor - Antalyaspor
FENERBAHÇE - BENFICA MAÇINA DOĞRU
18.00 Portekiz ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.
19.30 Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19.15 Sarı lacivertli temsilcimiz son idmanını yapacak.
20.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anılacak. (Feriköy Mezarlığı)
11.00 LASK Linz maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takımda Göztepe maçının hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
21.45 İstanbulspor - Afjet Afyonspor
ATLETİZM
18.35 Atletizm Milli Takımı kafilesi yurda dönecek.