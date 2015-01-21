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12numara.org'a erişim yasağı getirildi

Trabzon 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Trabzonspor'un başvurusu Twitter'daki "12numara.org" hesabına erişimin engellenmesi kararı verdi

21 Ocak 2015 21:56

Trabzonspor'un başvurusuyla şike davası nedeniyle hakaret edildiği gerekçesiyle Twitter'daki "12numara.org" hesabına erişimin engellenmesi kararı verdi.

Trabzon 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 19 Aralık 2015'te verilen karar şöyle: "Kamuoyunda şike davası olarak bilinen, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/147 ve 2014/226 sayılı dosyalarında, Trabzonspor Kulübü şike suçlarından zarar gördüğü için müdahil sıfatıyla yer aldığı, 13 Ocak 2015 tarihinde yapılan duruşmalardan sonra gerek basında, gerekse sosyal medyada Trabzonspor Kulübü ve duruşmaya katılan hukuk ekibine karşı hakaret kampanyası başlatıldığı, özellikle de Twitter.com isimli mikroblog sitesinde bu hakaretlerin yoğunlaştığı, profilinde 'Fenerbahçe Resmi Taraftar Sitesi' yazan 12numara.org isimli kullanıcının adresinden atılan twitlerin Trabzonspor kulübüne ve hukukçularına ağır hakaretler içerdiği, kulüp ve avukatların hedef alınarak haklarının aranmasına engel olunmaya çalışıldığı tespit edilmiştir."

Mahkeme kararının son bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı: "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlara müdahale edilmesi hakkında kanunun, &lsquo;içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi' başlıklı 9/1,2,3. maddeleri gereğince, anılan URL adreslerine erişimin engellenmesine karar verilmiştir." 

Mahkeme kararını, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) gönderilecek.

 

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