-128 KİŞİYE KUMAR GÖZALTISI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - İstanbul'da 3 ayrı yere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kumar oynadığı ve oynattığı ileri sürülen 128 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş, Bahçeşehir ve Bakırköy'deki 3 adreste kumar oynandığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Beşiktaş'ta Etiler Tanburacı Ali Efendi Sokak'ta bulunan ve Briçseverler Derneği tabelası asılı villada 14'ü kadın 36, Bahçeşehir İstasyon Çıkmazı Sokak'taki müstakil evde 20'si kadın 48, Bakırköy Ataköy'deki Bakırköy Spor Kulübü Lokali'nde 8'i kadın 44 kişi olmak üzere toplam 128 kişi gözaltına alındı. Rulet masaları ile çok sayıda oyun pulu ve oyun kağıdına el konuldu. Zanlılar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı bildirildi.