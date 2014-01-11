1273'te ölen Mevlana'yı dirilten Kuveytli vekil: Ülkemize gelmesin!

Kuveytli milletvekili Muhammed el Cebri, parlamentoda söz alarak, "Mevlana Celaleddin Rumi'ye ülkeye giriş izni verilmemesini" istedi.

Mevlana ’nın yaklaşık 741 yıl önce öldüğünü bilmediği anlaşılan tasavvuf karşıtı milletvekili, “Rumi kendi felsefesini ve kaynağını bilmediğimiz tuhaf fikirlerini yaymak üzere Kuveyt’e gelecek. Gece yapılacak dansa da (semah) da sadece kadınları alacaklarını söylüyorlar. Rumi’nin bu sempozyumu düzenlemesini İçişleri Bakanlığı engellemeli” dedi.

'Kabahat seçende'

El Cebri sosyal medyada alay konusu oldu. Nasır El Deşti adlı kullanıcı, “Milletvekili olmak için okuma-yazma bilmek yetiyor. El Cebri’den o zaman ne bekliyoruz” diye sordu. Reval el Musavi de vekili, “Kabahat sende değil, seni seçende” dedi. El Cebri ise “Rumi derken organizatörleri kastediyordum” diye kendisini savundu.