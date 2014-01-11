T24 LogoT24 Logo
Dünya

1273'te ölen Mevlana'yı dirilten Kuveytli vekil: Ülkemize gelmesin!

Mevlana'nın yüzyıllar önce öldüğünü bilmeyen milletvekili: Rumi kendi felsefesini ve kaynağını bilmediğimiz tuhaf fikirlerini yaymak üzere Kuveyt’e gelecek

11 Ocak 2014 13:37

Kuveytli milletvekili Muhammed el Cebri, parlamentoda söz alarak, "Mevlana Celaleddin Rumi'ye ülkeye giriş izni verilmemesini" istedi.

Mevlana ’nın yaklaşık 741 yıl önce öldüğünü bilmediği anlaşılan tasavvuf karşıtı milletvekili, “Rumi kendi felsefesini ve kaynağını bilmediğimiz tuhaf fikirlerini yaymak üzere Kuveyt’e gelecek. Gece yapılacak dansa da (semah) da sadece kadınları alacaklarını söylüyorlar. Rumi’nin bu sempozyumu düzenlemesini İçişleri Bakanlığı engellemeli” dedi.

 

'Kabahat seçende'

 

El Cebri sosyal medyada alay konusu oldu. Nasır El Deşti adlı kullanıcı, “Milletvekili olmak için okuma-yazma bilmek yetiyor. El Cebri’den o zaman ne bekliyoruz” diye sordu. Reval el Musavi de vekili, “Kabahat sende değil, seni seçende” dedi. El Cebri ise “Rumi derken organizatörleri kastediyordum” diye kendisini savundu.

 

ETİKETLER

muhammed cebrimevlanaölümtasavvufkuveythaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24