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Dünya

127 milyon doları kumarda batırdı

İşadamı Terrance Watanabe, bir yıl içinde kumarda büyük bir servet kaybetti.

07 Aralık 2009 02:00

İşadamı Terrance Watanabe, bir yıl içinde kumarda büyük bir servet kaybetti ve bu kaybı sarhoş edilmesine bağlayıp kumarhanelerin arkasındaki şirkete dava açtı.

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan eğlence mekânlarıyla ünlü Las Vegas’ta kendini kumara kaptıran işadamı Terrance Watanabe (52), bir yıl içinde neredeyse 127 milyon dolar kaybetti.
Şehirdeki Caesars Palace ve Rio kumarhanelerinin müdavimi olan Watanabe, yirmi yılda kazandığı kişisel servetinin büyük bir kısmını kumar masalarında yitirirken, her iki kumarhanenin arkasındaki şirket olan Harrah’s Entertainment’a da büyük paralar kazandırdı. Ancak bu akıl almaz kayıp, Watanabe ile 2007’de Las Vegas kumarhane gelirinin yüzde 5.6’sını Watanabe’nin servetinden elde eden Harrah’s Entertainment’ı karşı karşıya getirdi.

Çalışanlar doğruladı

Şirkete dava açan Watanabe, kumarhane çalışanlarının sistematik bir plan doğrultusunda kendisine sık sık alkol ve ağrı kesici vererek kumara devam etmesini sağladığını öne sürdü. Bunun üzerine Nevada Kumar Kontrol Heyeti, Harrah’s Entertainment’in yönetmelikleri ihlal edip etmediğinin anlaşılması için soruşturma başlattı.

Nisan ayında Clark Bölge Savcılığı, kumarbaz işadamına aldığı kredileri ödeyemediği gerekçesiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan dört büyük dava açmış, Watanabe ise suçlamaları reddetmişti. Suçlu bulunduğu takdirde Watanabe’nin 28 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Harrah’s Entertainment şirketi de Watanabe’nin hapis cezasıyla karşı karşıya olan bir sanık olduğunu ve ifadelere bu bilgi ışığında bakılması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan şirketin bazı eski ve bugünkü çalışanları ise müdürlerinin kendilerine Watanabe sarhoş olduğu halde oynamaya devam etmesine göz yummalarını söylediğini doğruluyor.

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