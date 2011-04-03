-127 BİN AİLEYE DESTEK ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce 2003 yılında başlatılan gelir getirici projelerle 15 bin lira borç alan çalışabilir durumdaki fakir ve muhtaç 60 bin 634 aile için 343 milyon 613 bin liralık kaynak aktarıldı. Süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılıkla ilgili kurulan kooperatiflerin bulunduğu Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden (KASDEP) ise 7 yıl içinde 66 bin 726 aile yararlandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat Bankası ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü arasında 2003 yılında imzalanan protokolle, KASDEP projesine başlandı. Kırsal alanda ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin en uygun organizasyonla üretime katılmaları, üretilen tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirme ve pazarlamaları, gelir seviyelerini yükseltmeleri ve üretimde sürekliliklerin sağlanması amacıyla oluşturulan projede, süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılık alanlarında kooperatifler kurulması gerekliliği bulunuyor. Süt sığırcılığında en az 30 en fazla 120 ortak için 4'er baş inek, koyunculukta 50 ortak için 25'er baş koyun ve 1 koç, seracılık için de en az 50 en fazla 120 ortaklı kooperatif kurulması gerekiyor. 2003 yılından itibaren 946 projenin desteklendiği KASDEP'de proje sahipleri proje bedelini ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl için de eşit taksitle ödüyor. Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahipleri ve muhtaçların da kooperatife üye yapılması şartı aranan KASDEP kapsamında 7 yılda 58 bin 739 aile süt sağırcılığı, 7 bin 650 aile koyunculuk, 337 aile de seracılıktan destek aldı. Projenin başarısız olmasında suistimal görülmesi taktirde, borçlar icra yoluyla alınabiliyor ancak nadir de olsa kişinin ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak çeşitli sebeplerden başarısız olması halinde borçları affedilebiliyor. -''BALIK TUTMAK'' TEŞVİK EDİLİYOR- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik fonu kaynakları ile yoksul birey ya da hanelerin geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri amacıyla gelir getirici proje desteği de veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, gelir getirici projelerde kişi başına 15 bin liralık fon aktarıyor. 2003 yılında kentsel ve kırsal ayrımıyla başlanan ve kentteki projelerle kırsaldakilere farklı fon uygulamasının yapıldığı projede, son yıllarda kırsal ve kentsel ayrımı gözetilmeksizin 15 bin liralık fon sağlanıyor. Çeşitli alanlarda iş yeri açmak isteyenler için ilk 2 yıl geri ödemesiz şeklinde ayarlanan projede, vatandaşlar para kazanmaya başladıktan sonra borçlarını 6 yılda 6 eşit taksit şeklinde faizsiz olarak ödeyebiliyor. Meyveciliğin daha geç sonuç alması nedeniyle, bu tür bir çalışma yapmak isteyenlere 15 bin liralık fon, 5 yıl geri ödemesiz olarak düzenleniyor. Son 7 yılda Türkiye genelindeki 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 15 bin 481 proje desteklenirken, bunlardan 60 bin 634 aile yararlandı ve 343 milyon 613 bin 683 lira kaynak aktarıldı. Bitkisel ya da hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, lokantacılık, kuaförlük, terzilik, tornacılık, sıhhi tesisatçılık gibi konularda çalışmaların desteklendiği projede, çalışmaların üretime yönelik ve sürdürülebilir olmasına önem veriliyor. Çalışmaları başarısız olanlara ikinci bir proje yapma şansı verilmiyor. -DESTEK GÖRMEYEN PROJELER- Projede, insanları tembelliğe alıştırıyor, küçükler için zararlı etkileri bulunuyor ya da kumar oynama ve kolay para kazanma alışkanlığını kazandırıyor düşüncesiyle kahvehane, kıraathane, internet cafe, şans oyunları bayi ve seyyar satıcılık gibi projelere izin verilmiyor.