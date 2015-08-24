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126 kişi IŞİD üyeliğinden cezaevinde

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 126 IŞİD üyesi hapiste, bunlardan 121'i tutuklu

24 Ağustos 2015 19:47

Adalet Bakanlığı Türkiye ’de "IŞİD terör örgütüne mensup" 126 kişinin hapiste olduğunu, bunların 121’inin tutuklu bulunduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nın Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın verdiği soru önergesine yanıtında 10 Ağustos 2015 itibariyle “Silahlı terör örgütüne üye olmaktan” tutuklu olanların sayısının ise 112 olduğu belirtildi.

Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu da geçen ay bakanlar kuruluna sunduğu raporda "Temmuz 2015 itibariyle DAEŞ terör örgütüne katılan, geri dönen veya ölen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 1000-1300 arasındadır” denilmişti.

Suriye ’de ve Irak’ta ilerleyen örgütün, saflarına Türkiye’den savaşçılar çekmesi kamuoyunda tartışılmış, muhalefet hükümeti IŞİD’in ülkede rahatlıkla örgütlenmesine göz yummakla suçlamıştı.

CHP ’den bir grup milletvekili de IŞİD’in yoğun olarak örgütlendiği Adıyaman’a giderek bir rapor hazırlamıştı. Bu ayın başında açıklanan raporda, çocukların IŞİD’e katıldığından şüphelenen ailelerin emniyete yaptıkları ihbarların dikkate alınmadığı öne sürülmüştü.

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